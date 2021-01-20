На западе Грузии началось строительство новой сети электропередачи

Грузия 20 января 2021 11:23 (UTC+04:00)
На западе Грузии началось строительство новой сети электропередачи

Компания "Государственная электросистема Грузии" ведет строительство линий электропередач 500/220 киловатт протяженностью 56 км, соединяющих подстанции Джвари (500/220 кВ) и Хорга (220/110 кВ), в рамках проекта линий высоких электропередач Джвари-Хорга, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Стоимость проекта около 16 миллионов евро. В рамках проекта планируется установка 271 опоры. Проект реализуется при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Его завершение намечено на 2021 год.

"Важно, что во время инфраструктурных работ, будет трудоустроено местное население. Стоимость проекта Джвари-Хорга примерно 16 миллионов евро. Проект важен для стабильного энергоснабжения региона, а также для населения Грузии и местного бизнес-сектора. Инфраструктура электропередачи, соединяющая Джвари-Хорга, значительно повысит энергетическую безопасность страны. Помимо этого, это будет способствовать энергоснабжению как непосредственно региона, так и всей страны", – заявила заместитель губернатора региона Самегрело - Земо Сванети Нино Виблиани в эфире телеканала Imedi.

Как отметила замгубернатора, все семьи, над чей собственностью пройдут новые линии электропередачи, получат компенсацию по высокой рыночной стоимости, которую установило Национальное бюро судебной экспертизы им. Левана Самхараули. Размер компенсации, выплаченной собственникам, составляет до 4 миллионов лари (1,2 миллиона долларов).

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