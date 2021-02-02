Pegasus начинает регулярные полеты из Стамбула в Тбилиси

Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines возобновляет прямые рейсы из Стамбула в Тбилиси. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении на сайте Объединения аэропортов Грузии.

Полеты по маршруту Стамбул – Тбилиси – Стамбул будут выполняться ежедневно с 11 февраля.

По данным Агентства гражданской авиации страны, в феврале Грузия будет осуществлять регулярные авиарейсы из Тбилисского международного аэропорта в 12 стран. На данный момент из Грузии и обратно можно полететь в Германию, Нидерланды, Польшу, Францию, Австрию, Катар, ОАЭ, Турцию, Украину, Казахстан и Белоруссию.

Правительство Грузии приняло решение восстановить регулярное авиасообщение по всем направлениям с 1 февраля. Грузия приостановила регулярное авиасообщение по всем направлениям в середине марта 2020 года. Из Грузии и обратно осуществлялись только спецрейсы, направленные на возвращение граждан страны на родину. С середины лета началось восстановление регулярных рейсов. Но из-за ухудшения эпидситуации запрет был продлен несколько раз.