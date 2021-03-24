Следующая возрастная группа для вакцинации в Грузии будет старше 55 лет - замминистра

«Следующая возрастная группа для вакцинации будет старше 55 лет. Конечно, мы не можем позволить себе роскошь, чтобы вакцина, за которую борется весь мир, осталась неиспользованной», - заявила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

По словам Габуния, в случае низкой активности, зарегистрироваться смогут и лица старше 55 лет.

«Таким образом, как только мы увидим, что активность недостаточно высока, регистрация будет открыта для лиц старше 55 лет. Мировые данные показывают, что 30% населения - это число, которое хочет пройти вакцинацию. У нас очень низкий показатель, хотя потенциал быстрого усвоения вакцины все еще существует. Возможно, 100 доз будут выделены для знаменитых людей любой возрастной группы, это требует хорошего планирования и участия общественности», - заявила Габуния.