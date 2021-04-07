В Грузии десять разросшихся кластеров распространения коронавируса в разных регионах - глава Наццентра

По словам главы Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе, имеющиеся данные свидетельствуют о том, что распространение инфекции в стране стало более интенсивным, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

Как заявил Гамкрелидзе, на это указывает т.н кластерное распространение инфекции.

«На сегодняшний день, у нас в стране десять разросшихся кластеров в разных регионах, это Самегрело, Гурия, Рача-Лечхуми, Шида-Картли и еще несколько регионов, что является преэтапом всеобщего распространения. Всем нам следует обратить на это особое внимание. Во многих странах началась третья волна, и мы тоже стоим на пороге начала третьей волны. В первую очередь, нужна особая дисциплина, чтобы соблюдать основные рекомендации и ограничения, которые действуют в стране. Сегодня показатель ношения маски составляет 51%, мы должны повысить его до 90%, соблюдать гигиену, дистанцию, избегать мест большого скопления людей», — сказал Амиран Гамкрелидзе.