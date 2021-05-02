ЦКЗ Грузии представит минздраву концепцию ковид-паспорта на следующей неделе

Национальный центр по контролю заболеваний уже разработал концепцию ковид-паспорта, — об этом заявил Первому каналу Грузии руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе, передает Trend.

По его словам, на следующей неделе концепция будет представлена министерству здравоохранения, после чего обсуждение продолжится в рамках Координационного совета.

«Вчера мы прошли первую проверку этого паспорта в Центре по контролю заболеваний. На следующей неделе мы представим его министерству, а затем представим Координационному совету принцип его действия и то, как работает этот ковид-паспорт. Будет введена некоторая информация, в первую очередь статус вакцинации, если человек прошел ПЦР-теста, а также, возможно, будет добавлена ​​третья — перенес ли он ковид. Эту информацию можно идентифицировать с помощью QR-кода. Могу вам сказать, что где-то около 90% работ уже выполнено», — заявил Гамкрелидзе Первому каналу.