Президент Грузии посетит с официальным визитом Северную Македонию

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 10 мая посетит с официальным визитом Северную Македонию, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

В рамках официального визита запланированы встречи с высшими должностными лицами Республики Северная Македония: президентом Стево Пендаровским, президентом Национальной ассамблеи Талатом Джафери и первым вице-премьером Артаном Груби.

После официальной церемонии встречи президента Грузии, которая состоится во дворце «Вилла Водно», запланированы встречи с президентом Республики Северная Македония один на один и в расширенном составе.

В рамках визита будут подписаны два документа - Соглашение между правительствами Грузии и Республики Северная Македония об освобождении от обязанности получения визы и Меморандум о сотрудничестве с Республикой Северная Македония в сфере культуры.

После подписания документов запланированы совместные заявления для прессы президента Грузии и президента Республики Северная Македония .

Запланирована встреча президента с грузинскими спортсменами и представителями культурной сферы, работающими в Северной Македонии.

В официальную делегацию президента Грузии входят: руководитель администрации президента Натия Сулава, член парламента Грузии, руководитель парламентской группы дружбы с Северной Македонией Гиви Миканадзе, министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани, заместитель министра иностранных дел Вахтанг Махароблишвили, посол Грузии в Северной Македонии Тамар Лилуашвили, советник президента по вопросам образования, культуры и науки Константин Нацвлишвили и директор департамента Европы МИД Нино Бараташвили.

Официальный визит президента в Северную Македонию завершится 11 мая.