Eurowings выходит на авиационный рынок Грузии

По сообщению Агентства гражданской авиации, немецкий лоукостер Eurowings начинает регулярное оперирование в направлении Грузии, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

По их информации, входящий в GmbH Lufthansa Group авиаперевозчик будет выполнять рейсы по направлению Дюссельдорф - Тбилиси - Дюссельдорф.

«Регулярные рейсы будут выполняться с 4 июля этого года по следующему расписанию: Дюссельдорф - Тбилиси - Дюссельдорф, каждую неделю с 4 июля, а со среды 21 июля до конца летнего навигационного сезона (29 октября) - каждую среду и воскресенье», - говорится в заявлении Агентства гражданской авиации.