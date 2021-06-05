Eurowings выходит на авиационный рынок Грузии
По сообщению Агентства гражданской авиации, немецкий лоукостер Eurowings начинает регулярное оперирование в направлении Грузии, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.
По их информации, входящий в GmbH Lufthansa Group авиаперевозчик будет выполнять рейсы по направлению Дюссельдорф - Тбилиси - Дюссельдорф.
«Регулярные рейсы будут выполняться с 4 июля этого года по следующему расписанию: Дюссельдорф - Тбилиси - Дюссельдорф, каждую неделю с 4 июля, а со среды 21 июля до конца летнего навигационного сезона (29 октября) - каждую среду и воскресенье», - говорится в заявлении Агентства гражданской авиации.
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