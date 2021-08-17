С сентября невакцинированные граждане Грузии будут платить за обязательное тестирование

БАКУ /Trend/ - Обязательное тестирование на COVID-19 будет платным для непривитых граждан Грузии с 15 сентября, сказал глава Национального центра по контролю за заболеваниями (NCDC) Амиран Гамкрелидзе, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Люди, которые работают в сферах обслуживания и образования, а также в правоохранительных органах обязаны регулярно проходить тестирование на коронавирус.

Гамкрелидзе заявил, что с 15 сентября непривитые граждане или их работодатели будут обязаны платить за тестирование.

Новые случаи коронавируса в Грузии начали расти до рекордных уровней с начала июля, вскоре после решения правительства отменить ограничения, такие как ношение масок и комендантский час.

Официальные лица и медицинские эксперты активно призывают граждан Грузии пройти вакцинацию, чтобы сдержать всплеск новых случаев заражения.

С начала пандемии в Грузии проведено 7 626 947 тестов.

За последние 24 часа по стране было проведено 47 872 теста, из которых 6 208 были положительными.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)