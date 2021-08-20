В Грузии назвали условие, при котором может возобновиться учеба в классах школ

Грузия 20 августа 2021 21:34 (UTC+04:00)
В Грузии назвали условие, при котором может возобновиться учеба в классах школ

Можно поощрять школы, где 80% их учителей и административного персонала будут вакцинированы, и там занятия можно будет возобновить в классах, об этом заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

По его словам, по данным Национального центра по контролю заболеваний, которые охватывают период в предыдущие две недели, 30% школьных учителей были вакцинированы, однако согласно опросу, проведенному министерством образования, этот показатель увеличился до 40%.

«Наши данные двухнедельной давности, и ясно, что они могли измениться за две недели, и хорошо, если они изменились. Мы назовем школы безопасными, если 80% учителей и административного персонала, которые работают в школе и контактируют с детьми, будут вакцинированы. Поэтому там, где будут вакцинированы 80%, это возможно, и наоборот - мы должны поощрять их, чтобы началась очная учеба», - заявил Амиран Гамкрелидзе.

В то же время, как говорит Гамкрелидзе, при такой эпидемиологической ситуации, как сегодня, Национальный центр по контролю заболеваний не может рекомендовать начать обучение в классах.

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