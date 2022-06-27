Цены на промышленную продукцию в Грузии снизились в мае

Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии в мае 2022 года повысился на 14,2% по сравнению с маем 2021 года. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об єтом сообщает Национальная службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).

На формирование индекса в основном повлияло повышение цен в перерабатывающей промышленности на 19,6%, в том числе на продовольствие – на 15%, а в горнодобывающей цены снизились на 9,3%.

В мае, по сравнению с апрелем, цены на промышленную продукцию снизились на 0,2%, сообщает "Сакстат".

Цены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в мае на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Больше всего цены выросли в горнодобывающей промышленности – на 19,6%, перерабатывающей промышленности – на 15,7%, в том числе на продукты питания – на 20,4%.

Индекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в мае вырос на 16,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

На продукцию горнодобывающей промышленности цены снизились на 19%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 21%, в том числе на химическую продукцию – на 214,7%, а на изделия из металла – на 38,7%.

Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период выросли на 5,1%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подорожала на 6,1%.