Грузия возьмет под контроль провайдеров криптовалюты

Исполняющий обязанности президента Национального банка Грузии Арчил Мествришвили заявил в парламенте, что с 1 сентября все провайдеры виртуальных активов в стране будут подвергнуты надзору Национального банка в контексте борьбы с отмыванием денег, сообщает Trend.

Провайдеры виртуальных активов представляют собой компании, занимающиеся обменом, хранением и управлением виртуальными активами, а также предоставляющие услуги электронных кошельков.

"Принятие закона об обслуживании провайдеров виртуальных активов в прошлом году было очень важным шагом для обеспечения мониторинга соблюдения санкций. Согласно этому закону, Национальный банк получит возможность осуществлять контроль за провайдерами виртуальных активов с точки зрения борьбы с отмыванием денег, что станет обязательным с 1 сентября", - отметил Мествришвили.