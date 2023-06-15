Нацбанк Грузии обнародовал объем денежных переводов в мае

В мае 2023 года объем денежных переводов в Грузию составил 384,9 млн долларов США, что эквивалентно 975,4 млн лари, об этом говорится в сообщении Национального банка страны, передает Trend.

Этот показатель на 23,9% (или 120,8 млн долларов США) меньше, чем в мае 2022 года.

Согласно данным Нацбанка, 97,6% всех иностранных денежных переводов в Грузию поступают из 25 крупнейших стран-партнеров, из которых каждая превысила один миллион долларов США по объему переводов в мае. В мае прошлого года эти 25 стран составляли 98,3% всех денежных переводов.

По статистике денежных переводов, самая большая сумма, 154,72 млн долларов США, была переведена из Российской Федерации. Италия занимает второе место с 44,17 млн долларов США, США – третье место с 38,30 млн долларов США, Греция – четвертое место с 21,29 млн долларов США, а Казахстан – пятое место с 20,02 млн долларов США.

Также сообщается, что в мае 2023 года из Грузии за границу было отправлено 30,9 млн долларов США, или 78,3 млн лари, что на 7,9% больше, чем в мае 2022 года.