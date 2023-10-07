Всемирный банк дал позитивный прогноз по экономическому росту Грузии

БАКУ /Trend/ - Всемирный банк улучшил прогноз экономического роста Грузии на 2023 год до уровня 5,9%, что превышает предыдущий прогноз от июня на 1,5 процентных пунктов, передает Trend.

В то время как правительство Грузии рассчитывает на экономический рост в текущем году на уровне 6,5%.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ранее также улучшил свой прогноз роста экономики Грузии в 2023 году с 5% до 6%. Азиатский банк развития также повысил свой прогноз до этой же отметки.

В отчете Всемирного банка указывается, что экономика Грузии в первом квартале 2023 года продолжала расти с высокими темпами, однако во второй половине года ожидается замедление, в частности, из-за уменьшения денежных переводов из России.

Также прогнозируется, что к концу года инфляция в Грузии будет находиться ниже целевого уровня в 3%, ожидается, что она составит 2,3%.

На следующие годы, 2024-2025, Всемирный банк предсказывает рост валового внутреннего продукта Грузии на уровне 5%. Этот рост будет подкреплен туризмом и инвестициями. Конкретно, в 2024 году ожидается рост экономики на 4,8%, а в 2025 году – на 4,5%.