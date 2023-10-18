Грузия и Китай обсудили развитие двусторонних торговых отношений

БАКУ /Trend/ - В Пекине прошло восьмое заседание совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Грузией и Китаем во главе с вице-премьером и министром экономики Грузии Леваном Давиташвили и заместителем министра коммерции Китая Лин Цзы, говорится в сообщении министерства экономики и устойчивого развития Грузии, передает Trend.

В министерстве сообщили, что сопредседатели комиссии подчеркнули, что данная встреча будет способствовать укреплению двусторонних отношений между странами, а также углублению экономического сотрудничества и партнерства в различных областях.

В ходе встречи стороны рассмотрели различные аспекты, включая свободную торговлю, инвестиции, сельское хозяйство, транспорт, логистику, инфраструктуру, информационные технологии, инновации, и туризм. Глава Министерства экономики Грузии представил статистические данные по экономике Грузии, подчеркнув стабильность и рост ВВП в 2022 году, а также значительный прирост прямых иностранных инвестиций.

Отмечено, что двусторонние торговые отношения между Китаем и Грузией привели к значительным изменениям в торговой статистике за последние пять лет. Товарооборот увеличился на 94%, а экспорт с Грузии в Китай увеличился на 265%, достигнув 736,9 миллионов долларов США в 2022 году.

Также обсуждались вопросы экспорта грузинского вина в Китай, и было подчеркнуто, что китайский рынок представляет собой важную перспективу для грузинской винодельческой отрасли.

Вице-премьер Грузии также сообщил о предстоящем Тбилисском форуме Шелкового пути, который пройдет 26-27 октября в Грузии и соберет представителей из разных стран мира, включая официальных лиц и бизнес-сообщество.