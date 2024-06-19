В Грузии участились оползни

БАКУ /Trend/ - В 2023 году в Грузии было зафиксировано 1360 оползней, что является рекордным показателем за последние 12 лет, согласно данным Национального агентства окружающей среды, передает Trend.

Для сравнения, в 2011 году зарегистрировали всего 94 оползня.

С точки зрения масштабов развития стихийных геологических процессов, уровня повреждаемости территории и рисков опасности для населения и инфраструктурных объектов, Грузия относится к одному из сложнейших горных краев мира. Оползни, пожары и другие природные опасности представляют серьезную угрозу.

Около 60% населенных пунктов в Грузии находятся в зонах геологических рисков разной категории. Властями страны принимаются комплексные меры для минимизации ущерба и обеспечения безопасности населения и инфраструктуры.