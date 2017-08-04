Китай выступил против новых санкций США в отношении России

4 августа 2017 10:40 (UTC+04:00)

Китай выступает против односторонних санкций, принимаемых какой-либо страной, в том числе и против нового закона США об ужесточении ограничительных мер в отношении России, КНДР и Ирана, говорится в сообщении МИД КНР, поступившем в распоряжение РИА Новости.

"Китайская сторона всегда выступала против применения односторонних санкций, мы считаем, что урегулирование разногласий, возникающих между разными странами, должно реализовываться на основе взаимного уважения путем соответствующего равноправного диалога", — говорится в заявлении МИД.

В среду президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. У конгресса было более чем достаточно голосов, чтобы преодолеть возможное вето президента, и глава государства был во многом вынужден подписать законопроект. При этом пресс-служба Белого дома распространила два заявления, в которых президент критикует документ и объясняет, почему он все же подписал его.

Azernews Newspaper
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