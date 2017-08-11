Около 16 человек погибли при авиаударе иностранных сил в Афганистане

11 августа 2017 12:42 (UTC+04:00)

Не менее 16 человек погибли в результате авиаудара иностранных сил в афганской провинции Нангархар, которая граничит с Пакистаном, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Tolo News.

"Сообщается, что по меньшей мере 16 мирных жителей были убиты в четверг вечером в результате авиаудара иностранных сил в районе Хаска Мина в провинции Нангархар", — говорится в сообщении телеканала в Twitter.

Представитель губернатора провинции Аттаулла Хогиани подтвердил информацию о жертвах, однако не смог подтвердить данные о том, что в ходе авиаудара погибли мирные жители.

США в 2001 году начали в Афганистане антитеррористическую военную операцию, позже в стране с санкции СБ ООН были развернуты международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. Антитеррористическая коалиция под командованием США и ISAF вели борьбу с боевиками движения "Талибан" и группировки "Аль-Каида".

В 2014 году боевой контингент стран НАТО был выведен из Афганистана, и с 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".

Azernews Newspaper
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