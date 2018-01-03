Афганские спецслужбы задержали 13 боевиков ИГ, готовивших теракты в Кабуле

3 января 2018 15:54 (UTC+04:00)

Афганские власти раскрыли ячейку террористической группировки "Исламское государство", готовившую теракты в Кабуле, и задержали 13 боевиков в одном из кварталов столицы, сообщает РИА Новости.

Обстановка в Кабуле и Афганистане в целом остается напряженной из-за действий ИГ и радикального движения "Талибан". В конце декабря не менее 40 человек погибли на западе Кабула при двойном теракте, ответственность за который взяла на себя ИГ.

"Группировка планировала осуществить большие теракты в Кабуле и оказывала поддержку террористам, помогала смертникам перемещаться в столице", — сообщается в пресс-релизе афганских органов безопасности.

Отмечается, что среди задержанных есть иностранцы, но их гражданство не называется, при этом раскрытая ячейка имела связи с другими боевиками в Афганистане и за его пределами.

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