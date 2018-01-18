Встреча России, Турции и Ирана по Сирии пройдет 19-20 января

18 января 2018 05:38 (UTC+04:00)

Встреча по Сирии в формате Россия-Турция-Иран пройдет на этой неделе в Сочи, турецкая сторона будет представлена на уровне заместителя министра иностранных дел, сообщили РИА Новости в пресс-службе турецкого посольства в Москве.

"Замглавы МИД Турции примет участие во встрече по Сирии 19-20 января в Сочи", - сказали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что Турция и Россия обсудили также подготовку к Конгрессу национального диалога Сирии. В среду состоялся телефонный разговор глав МИД двух стран Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу.

Ранее ожидалось, что конгресс пройдет в Сочи 29-30 января в Сочи. Однако источники, знакомые с ситуацией, сообщили РИА Новости, что конгресс будет однодневным и состоится 30 января.

Azernews Newspaper
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