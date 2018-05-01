Глава WhatsApp покинул свой пост

1 мая 2018 03:41 (UTC+04:00)

Сооснователь мессенджера WhatsApp и глава одноименной компании Ян Кум покинул пост, об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает РИА Новости.

"Прошло почти десять лет с тех пор, как мы с Брайаном (Актоном – ред.) создали Whatsapp, и это было удивительное путешествие с лучшими людьми. Но мне пора двигаться дальше. Я ухожу в то время, когда люди используют Whatsapp в большей степени, чем я мог себе представить. Спасибо всем, кто сделал это путешествие возможным", - написал Ян Кум.

Как сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники, Ян Кум принял это решение из-за разногласий с компанией Facebook. В частности, его не устраивали "стратегии популярного сервиса отправки сообщений и попытки Facebook использовать персональные данные и ослабить его шифрование".

WhatsApp — приложение для смартфонов, позволяющее пользователям различных мобильных платформ обмениваться сообщениями. Число пользователей WhatsApp превышает 1 миллиард человек.

Компания Facebook приобрела WhatsApp в 2014 году за 21,8 миллиарда долларов.

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