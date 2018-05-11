В ООН поприветствовали освобождение Пхеньяном трех граждан США

11 мая 2018 04:13 (UTC+04:00)

В ООН приветствуют освобождение из заключения в Северной Корее трех американских граждан и призывают Пхеньян освободить также других иностранцев, арестованных в последние годы в КНДР, передает Интерфакс.

"Я приветствую это важное решение правительства КНДР, которое, я надеюсь, приведет к решению и других вопросов гуманитарного характера и проблем в сфере прав человека", - сказал специальный докладчик ООН по правам человека в КНДР Томас Охеа Кинтана. Он отметил, что "неоднократно призывал власти Северной Кореи освободить незаконно задержанных иностранцев, чьи основные права были нарушены".

Эксперт ООН по правам человека напомнил, что кроме троих граждан США в тюрьмах Северной Кореи находятся еще нескольких иностранных граждан, арестованных в последние годы в КНДР.

"Меня по-прежнему беспокоят сообщениями о том, что дела иностранных заключенных рассматриваются с нарушением основных принципов судебного разбирательства. Эти люди содержатся в бесчеловечных условиях. К ним не допускают консульских сотрудников", - подчеркнул он.

Кинтана вновь обратился к властям КНДР с просьбой освободить шестерых граждан Южной Кореи.

Ранее в среду со ссылкой на администрацию президента Южной Кореи сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео договорился с руководством КНДР об освобождении трех американских граждан, которые находились в заключении в этой стране.

Один заключенный Ким Дон Чель находился в заключении с октября 2015 года, он был арестован, обвинен в шпионской деятельности и приговорен к 10 годам. Двое других Ким Сан Дук и Ким Хак Сон преподавали в Пхеньянском университете науки и технологии, они были арестованы чуть более года назад по обвинению "в ведении враждебной деятельности в отношении КНДР.

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