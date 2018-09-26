Замглавы МИД РФ Вершинин обсудил с де Мистурой вопросы сирийского урегулирования

26 сентября 2018 11:32 (UTC+04:00)

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил во вторник со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой актуальные вопросы сирийского урегулирования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение МИД РФ.

Переговоры состоялись на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"В ходе встречи обсуждались текущие вопросы политического урегулирования конфликта в Сирии, - информировали в российском дипведомстве. - Основное внимание было уделено задачам формирования и запуска конституционного комитета в контексте реализации решений Конгресса сирийского национального диалога в Сочи и резолюции 2254 СБ ООН".

Напомним, что в текущем году общеполитические дебаты в рамках недели высокого уровня Генассамблеи ООН проходят с 25 сентября по 1 октября. В них принимают участие представители более 190 стран, включая глав государств и председателей правительств. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров, его выступление запланировано на 28 сентября.

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