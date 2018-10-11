ЮНЕСКО приветствовала достижение согласия между Израилем и Палестиной по ее документу

11 октября 2018 10:14 (UTC+04:00)

Руководство Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) выразило удовлетворение тем фактом, что решения по Ближнему Востоку вновь приняты в Организации на основе консенсуса, к которому присоединились Израиль и Палестина. Об этом говорится в заявлении ЮНЕСКО, сообщает в четверг ТАСС.

Принятые решения касаются двух вопросов - о мировом достоянии Иерусалима и об организации процесса обучения на палестинских территориях.

"В рамках своей 205-й пленарной сессии Исполнительный совет ЮНЕСКО в очередной раз принял решения по Ближнему Востоку на основе консенсуса. В прошлом же году все 12 решений по Ближнему Востоку были согласованы по итогам переговоров между сторонами при содействии секретариата ЮНЕСКО", - отмечается в заявлении. В связи с одобрением нового документа, поддержанного и Израилем, и Палестиной, генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле заявила: "Необходимо отметить дух диалога и чувство ответственности, которые привели к такому результату. Совершенно очевидно, что в настоящее время набирает силу тенденция к консенсусу, который основан на присутствии всех сторон за столом переговоров в ЮНЕСКО и, конечно же, на доброй воле".

Как отметила глава ЮНЕСКО, "все данные факторы присутствовали в последние месяцы, что позволило секретариату Организации полноценно выступать в роли посредника". "Я хотела бы поблагодарить всех, кто работал для достижения этого результата, в особенности представителей делегаций Палестины, Израиля и Иордании. А также всех членов Исполнительного совета, поддержавших данное соглашение, и Европейский союз", - подчеркнула Одре Азуле.

"Происходящее указывает нам на эффективность многостороннего подхода нашей Организации, которая была специально создана в целях поощрения международного диалога и сотрудничества. Это также напоминает нам о необходимости проведения переговоров здесь в ЮНЕСКО и проявлении доброй воли. Именно такова основа консенсуса, вновь достигнутого сегодня. ", - сказала она.

"Я искренне желаю, чтобы тенденция, наметившаяся за последний год, стала устойчивой, - указала Одре Азуле. - Секретариат готов продолжать вносить в этот процесс свой вклад". По мнению главы ЮНЕСКО, "в целом данный результат должен воодушевить все государства - члены Организации на совместную работу в духе единства, - даже по самым сложным вопросам". "Желание достижения консенсуса заложено в самой сути ЮНЕСКО", - подчеркнула она.

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