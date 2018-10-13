Япония планирует расширить объемы закупок истребителей F-35A у США

13 октября 2018 13:38 (UTC+04:00)

Правительство Японии планирует увеличить закупки истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35A у США и в среднесрочной перспективе довести количество этих самолетов в распоряжении Сил самообороны страны как минимум до 62. Об этом сообщает в субботу ТАСС со ссылкой на газету Yomiuri.

Текущий план предполагает приобретение 42 таких машин. Девять из них в настоящее время уже размещены на авиабазе Мисава на севере главного острова страны Хонсю, а остальные прибудут в Японию до 2024 года.

Вместе с тем, как отмечает издание, к концу этого финансового года (завершится в марте 2019 года) японские власти рассчитывают утвердить среднесрочный план по укреплению обороны на последующие пять лет. В него и предполагается включить пункт о закупке по меньшей мере 20 дополнительных истребителей F-35A.

Их могут разместить в период с 2024 по 2027 год на юго-западном острове Кюсю в префектуре Миядзаки или в префектуре Ибараки недалеко от Токио. Таким образом правительство Японии рассчитывает укрепить обороноспособность в связи с расширением активности Китая рядом с японскими границами.

В настоящее время министерство обороны Японии рассматривает план замены устаревших истребителей F-4, а также истребителей-бомбардировщиков F-2 совместной разработки Mitsubishi Heavy Industries и Lockheed Martin. На вооружении японских Сил самообороны состоит около 130 таких машин. Частично замену планируется осуществить за счет закупки более самолетов F-35 различных модификаций, которые разработаны с применением технологии обеспечения малозаметности корпорацией Lockheed Martin при участии ряда стран НАТО и других ближайших союзников США.

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