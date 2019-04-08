Путин призвал отменить действующие ограничения в торговле с Турцией

Расширению торговли между РФ и Турцией могла бы способствовать отмена пока еще действующих ограничений в этой сфере, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня в Москве, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Полагаю, что расширению торговли могла бы способствовать отмена действующих пока ограничений в этой сфере, диверсификация номенклатуры товарных поставок.

Активизации инвестиционного сотрудничества будет способствовать запуск новых совместных проектов в самых разных отраслях экономики: в промышленности, металлурги, сельском хозяйстве, секторе высоких технологий", - заявил Путин

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