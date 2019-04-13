Эксперты: ОПЕК+ может выйти из сокращения добычи при росте цены нефти выше $70 за баррель

Страны ОПЕК+ могут завершить сделку о сокращении добычи уже в июне, если цена нефти превысит $70 за баррель, считают опрошенные ТАСС эксперты. Чтобы опустить цену до комфортных $50-60 за баррель, добычу можно и немного отпустить, считают они. Вопрос лишь в том, как сильно могут упасть цены, если добыча продолжит расти и в США, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

В начале недели министр энергетики Александр Новак допустил возможность восстановления добычи в рамках ОПЕК+ после июня, если глобальный спрос превысит предложение. При этом президент России Владимир Путин, говоря о нефтяном рынке, отметил, что Москва не является сторонником неконтролируемого роста цен. "Нас вполне устраивают сегодняшние цены", - добавил президент.

Цена нефти Brent в начале апреля превысила отметку $71 впервые с ноября 2018 года, когда волатильность на рынке обострилась из-за санкций США против Ирана. По мнению МЭА, ежемесячный отчет которого был опубликован на этой неделе, рост цен выше этой отметки некомфортен для потребителей в условиях замедления темпов экономического роста.

Отмена всех ограничений

"В ОПЕК+ всегда говорили, что ориентируются на коридор $50-60 за баррель, а высокие цены не в их интересах. Сейчас цены выше $70, поэтому вполне возможно, что обсуждается вариант сделку не продлевать до конца 2019 года", - говорит аналитик Раффайзенбанка Андрей Полищук. "Дальше сокращать явно нет смысла, потому что цены уже высокие", - заключает он.

С тем, что в ОПЕК+, вероятно, готовятся к восстановлению добычи после июня, соглашается и аналитик "Финама" Алексей Калачев. "Логика такая: ситуация стабилизировалась, цены вышли на приемлемый уровень, теперь можно занимать нишу [на рынке] и гнать объемы на экспорт", - рассуждает он. Собеседник агентства напоминает, что в России довольно низкая себестоимость добычи, а с учетом бюджетного правила, при котором дополнительные нефтегазовые доходы, полученные выше отметки в $40 за баррель, направляются не на расходы, а в резервы, не так важен уровень цен, сколько объемы поступлений.

Сейчас главный фактор на рынке нефти - это падение добычи в Ливии и Венесуэле, напоминает директор отдела корпораций рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко. В марте, подсчитал он, их совокупная добыча составляла 1,9 млн баррелей в сутки. "Если она упадет, скажем, вдвое, то у ОПЕК+ не будет другого выбора, кроме как увеличить квоты по добыче", - уверен он. Такой сценарий актуален для ОПЕК+, даже если США в мае продлят действие смягченных санкций против Ирана.

По его мнению, ОПЕК+, вероятно, придется увеличить добычу на 0,5 млн баррелей в сутки или даже больше. При этом Маринченко отмечает, что нельзя допускать неконтролируемого роста добычи в рамках альянса, как это случилось во второй половине 2018 года, когда Россия и Саудовская Аравия в преддверии введения санкций против Ирана нарастили добычу совокупно более чем на 1,5 млн баррелей в сутки, а после США выдали восьми странам временные разрешения на импорт иранской нефти.

"Главный урок прошлого года - нельзя отпускать ситуацию, чтобы страны наращивали добычу до максимума, это чревато обвалом цен. Периодический пересмотр квот в зависимости от ситуации на рынке - наиболее конструктивная стратегия", - считает он.

Игра с неизвестными

Увеличение квот по добыче еще не означает завершения сотрудничества, успокаивают эксперты. Чтобы выйти из ограничения и не напугать рынок, у стран альянса есть хартия о бессрочном сотрудничестве, подписать которую как раз планируется на встрече в июне. "Хартия - это своего рода мягкий выход из сделки, который уберегает рынок от шоков", - говорит Калачев.

Все опрошенные эксперты соглашаются с тем, что сделка ОПЕК+, несмотря на слабую дисциплину [по данным МЭА, страны "не ОПЕК" в марте сокращали добычу только на 64%], работает эффективно. "В отличие от многих геополитических факторов, соглашение ОПЕК+ - это единственный управляемый фактор. И это очень важно", - считает Калачев.

"Если бы не ограничение добычи - даже сейчас, при вынужденном сокращении добычи отдельными странами, цены на нефть могли бы быть намного ниже. Политика ОПЕК+ помогает сбалансировать рынок и придать ценам большую предсказуемость, с этой точки зрения соглашение, безусловно, работает", - соглашается Маринченко.

Единственным вопросом для рынка остается то, каким будет добыча в США в этом году. "Если Штаты продолжат быстро расти, и одновременно наращивать будут Саудовская Аравия и Россия, то вопрос в том, до какого уровня упадут цены? Но ответа на этот вопрос сейчас не знают даже в США", - резюмирует Полищук.

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