Семь человек предстали перед судом Крайстчерча за распространение видео терактов в мечетях

15 апреля 2019 17:16 (UTC+04:00)

Семь человек предстали перед судом в Крайстчерче по обвинению в незаконном распространении видеоматериалов о нападении на мечети 15 марта. Об этом ссобщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Судья окружного суда Крайстчерча Стивен О'Дрисколл, рассматривавший дела всех обвиняемых, отказал в освобождении под залог четверым из них, в том числе 44-летнему Филиппу Арпсу, впервые представшему перед судом 20 марта, и 18-летнему подростку, опубликовавшему 16 марта фотоматериал с места теракта в мечети Ан-Нур с комментарием "Цель достигнута!". По словам судьи, поскольку в отношении всех обвиняемых уголовное расследование будет продолжено, они пока останутся под стражей. "Было бы разумно позволить правосудию идти своим путем без какого-либо внешнего вмешательства", - отметил судья О'Дрисколл, комментируя решение.

Еще трое обвиняемых были освобождены под залог, при условии полного запрета посещения мечетей и окружающей их территории в радиусе 500 м. Также им были предписан запрет на использование интернета и ограничены контакты с окружающими.

Видеозапись нападения на мечети, сделанная Брентоном Таррантом 15 марта была признана властями Новой Зеландии нежелательной, и ее распространение было запрещено в тот же день. Максимальным наказанием, предусмотренным законодательством страны за подобное правонарушение, является тюремное заключение на срок до 14 лет.

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