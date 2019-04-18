Войска ПНС объявили о захвате военной базы ЛНА на юго-западе Ливии

Войска правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над находящейся на юго-западе страны военной базой Таманхинт, которую контролировала Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара, сообщается в заявлении военной операции "Вулкан гнева", передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Силы защиты юга" из военного округа Себха изгнали остатки мятежных отрядов (ЛНА - ред.) с военной базы Таманхинт", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter.

Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Подразделения армии Хафтара установили контроль над городами Гарьян и Сурман к югу от ливийской столицы.

Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале операции "Вулкан гнева" против сил Хафтара.В заявлении также отмечается, что войска ПНС захватили 15 единиц военной техники, принадлежавшей ЛНА.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.

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