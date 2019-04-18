Войска ПНС объявили о захвате военной базы ЛНА на юго-западе Ливии

18 апреля 2019 15:45 (UTC+04:00)

Войска правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над находящейся на юго-западе страны военной базой Таманхинт, которую контролировала Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара, сообщается в заявлении военной операции "Вулкан гнева", передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Силы защиты юга" из военного округа Себха изгнали остатки мятежных отрядов (ЛНА - ред.) с военной базы Таманхинт", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter.

Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Подразделения армии Хафтара установили контроль над городами Гарьян и Сурман к югу от ливийской столицы.

Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале операции "Вулкан гнева" против сил Хафтара.В заявлении также отмечается, что войска ПНС захватили 15 единиц военной техники, принадлежавшей ЛНА.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Судан опроверг сообщения об отказе Хартума принять высокопоставленную делегацию Катара
В мире 16:27
В Ливии число погибших в ходе боев превысило 200 человек
В мире 10:25
ООН выделила $2 млн для помощи пострадавшим в Ливии
Другие страны 07:46
Спикер парламента Судана арестован в аэропорту Хартума
В мире 17 апреля 16:08
Число погибших во время боев в Ливии возросло до 189
В мире 17 апреля 14:54
Отстраненного от власти президента Судана перевели в тюрьму
В мире 17 апреля 14:01
Лента новостей
С начала года ощутимо упали объемы продаж азербайджано-турецкого СП «Kaspi-Yildiz»
Бизнес 16:54
Деятели культуры Азербайджана поддержали идею учреждения Дня национального костюма (ФОТО)
Стиль 16:51
В Китае мужчине удалили опухоль весом 15 килограммов
В мире 16:49
Президент AZAL принял участие в открытии крупнейшей выставки Canton Fair в Гуанчжоу (ФОТО)
Бизнес 16:46
Венгерская компания построит маслозавод в Узбекистане
Бизнес 16:43
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан проявляет лидерство в любой сфере
Политика 16:41
Президент Ильхам Алиев принял министра промышленности, рудников и торговли Ирана
Политика 16:36
Число задержанных в Лондоне экологических активистов возросло до 428
В мире 16:33
Президент Ильхам Алиев: Зарплаты и пенсии в Азербайджане будут повышаться и впредь
Политика 16:33