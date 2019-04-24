Трамп направил вооруженных военных на границу с Мексикой

Президент США Дональд Трамп заявил, что США направили вооруженных военнослужащих на границу с Мексикой, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Недавно мексиканские солдаты наставили пистолеты на наших солдат национальной гвардии, вероятно, в качестве отвлекающего тактического приема для тех, кто занимается контрабандой наркотиков на границе. Лучше, чтобы такое больше не повторялось! Сейчас мы направляем на границу вооруженных военнослужащих", - написал Трамп в Twitter.

Трамп также вновь отметил, что Мексика прилагает недостаточно усилий для задержания и возвращения в страну нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть в США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если Мексика не поможет решить проблему с незаконными иммигрантами, то США введут пошлины на автомобили или закроют границу. Также он сказал, что дает Мексике год на остановку потоков наркотиков в США, в противном случае Вашингтон введет пошлины на товары и закроет границу.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.