Трамп направил вооруженных военных на границу с Мексикой

24 апреля 2019 17:17 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что США направили вооруженных военнослужащих на границу с Мексикой, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Недавно мексиканские солдаты наставили пистолеты на наших солдат национальной гвардии, вероятно, в качестве отвлекающего тактического приема для тех, кто занимается контрабандой наркотиков на границе. Лучше, чтобы такое больше не повторялось! Сейчас мы направляем на границу вооруженных военнослужащих", - написал Трамп в Twitter.

Трамп также вновь отметил, что Мексика прилагает недостаточно усилий для задержания и возвращения в страну нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть в США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если Мексика не поможет решить проблему с незаконными иммигрантами, то США введут пошлины на автомобили или закроют границу. Также он сказал, что дает Мексике год на остановку потоков наркотиков в США, в противном случае Вашингтон введет пошлины на товары и закроет границу.

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