Тегеран подтвердил поддержку Мадуро в политическом кризисе в Венесуэле

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе встречи с коллегой из Венесуэлы Хорхе Арреасой подтвердил, что Тегеран поддерживает Каракас на фоне политического кризиса в стране, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Встреча министров прошла в Нью-Йорке. "Министр иностранных дел в ходе этой встречи подтвердил поддержку Ираном этой страны и необходимость иностранного невмешательства в дела Венесуэлы, соблюдения международного права", - говорится в сообщении иранского МИД.

В свою очередь, министр иностранных дел Венесуэлы поблагодарил Иран за содействие и поддержку, указав на необходимость продолжения консультаций между Тегераном и Каракасом.

Арреаса также заявил о необходимости принятия дипломатических мер для противодействия вмешательству других стран во главе с США в дела Венесуэлы.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Мадуро, вскоре после приведения его к присяге. После начала беспорядков спикер оппозиционного парламента Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.

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