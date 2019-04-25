Тегеран подтвердил поддержку Мадуро в политическом кризисе в Венесуэле

25 апреля 2019 11:09 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе встречи с коллегой из Венесуэлы Хорхе Арреасой подтвердил, что Тегеран поддерживает Каракас на фоне политического кризиса в стране, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Встреча министров прошла в Нью-Йорке. "Министр иностранных дел в ходе этой встречи подтвердил поддержку Ираном этой страны и необходимость иностранного невмешательства в дела Венесуэлы, соблюдения международного права", - говорится в сообщении иранского МИД.

В свою очередь, министр иностранных дел Венесуэлы поблагодарил Иран за содействие и поддержку, указав на необходимость продолжения консультаций между Тегераном и Каракасом.
Арреаса также заявил о необходимости принятия дипломатических мер для противодействия вмешательству других стран во главе с США в дела Венесуэлы.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Мадуро, вскоре после приведения его к присяге. После начала беспорядков спикер оппозиционного парламента Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Тегеране алыча продается почти за $100
Общество 11:09
В Нур-Султане начались переговоры по Сирии
В мире 09:55
Глава МИД Ирана заявил, что Тегеран не стремится к конфронтации с США
Политика 04:47
В Иране заявили о плодотворном военном сотрудничестве с Россией
Политика 24 апреля 22:36
Иран будет продолжать выживать, несмотря на санкции США, заявил Зариф
Политика 24 апреля 21:47
Азербайджан и Иран обсудили в Москве военное сотрудничество
Политика 24 апреля 16:59
Лента новостей
В марте порты Турции приняли свыше 4 тысяч судов
Бизнес 11:19
В Абшеронском районе будут перебои в электроснабжении
Общество 11:17
Казахстан опубликовал курс доллара к тенге по итогам утренних торгов
Финансы 11:11
В Тегеране алыча продается почти за $100
Общество 11:09
Активисты природоохранной организации блокировали вход на Лондонскую фондовую биржу
В мире 11:01
Католические церкви Шри-Ланки закроют до улучшения ситуации с безопасностью
В мире 10:58
Венгрия изучает в Туркменистане частные инвестпроекты
Бизнес 10:52
Деловые круги Австрии заинтересованы в создании СП в Туркменистане
Бизнес 10:47
Строительство микротоннеля в рамках TAP в Италии идет с опережением графика
Энергетика 10:42