Спецпосланник ООН не исключил визит в Дамаск в ближайшее время

26 апреля 2019 17:09 (UTC+04:00)

Спецпосланник генсека ООН Гейр Педерсен заявил РИА Новости, что не исключает возможный визит в Дамаск в ближайшем будущем, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Это еще один вопрос, который мне нужно уладить. В первую очередь, Нью-Йорк (чтобы ввести в курс дела Совбез), потом еще несколько встреч, потом с большой степенью вероятности Дамаск, (переговоры с) Сирийским комитетом по переговорам (СКП) или нашими друзьями здесь (странами-гарантами)", - сказал Педерсен, отвечая на вопрос, собирается ли он вскоре посещать Дамаск.

В мае Педерсен надеется провести консультации с Россией, Турцией и Ираном по формированию конституционной комиссии Сирии в Женеве.

Ранее Педерсен сообщил журналистам, что собирается в Нью-Йорк, чтобы выступить в Совбезе ООН 30 апреля.

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