Walt Disney перенесла премьеру второй части "Аватара" на год

8 мая 2019 00:49 (UTC+04:00)

The Walt Disney Company назвала даты выхода новых эпизодов "Аватара" и "Звездных войн", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Премьеру второй части франшизы "Аватар" решили перенести на год. Согласно обновленному расписанию, картина выйдет на экраны 17 декабря 2021 года. Последующие эпизоды "Аватара" покажут в 2023, 2025 и 2027 годах.

Кроме того, Disney анонсировала выход трех новых фильмов киносаги "Звездные войны". Зрители смогут увидеть их в 2022, 2024 и 2026 годах. Названия картин пока не раскрываются.

Компания также напомнила, что на декабрь 2019-го запланирована премьера девятого эпизода франшизы — "Восхождение Скайуокера". Режиссером картины стал Джей Джей Абрамс.

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