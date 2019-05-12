В Японии установили самые длинные в мире качели

12 мая 2019 12:52 (UTC+04:00)

Выполненные в форме круга длиной 163 м многоместные качели из города Китакюсю официально занесены в Книгу рекордов Гиннеса как самые длинные в мире. На этой стальной конструкции одновременно могут качаться 100 человек, сообщает информационное агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Качели установлены в развлекательном парке "Хибикинада" в одном из районов города, расположенного на севере острова Кюсю.

Представители Книги рекордов сами измерили длину качелей и подтвердили, что они не имеют аналогов в мире. Представителю муниципалитета в связи с этим был вручен официальный диплом. Затем качели первыми опробовали 100 местных школьников, которые были отобраны с помощью лотереи в интернете.

Cтарые многоместные качели в парке пришлось демонтировать после того, как власти сочли их не отвечающими нормам безопасности. После этого в муниципалитет поступило множество обращений от родителей, которые просили построить новые качели.

Городские власти выделили на этот проект из местного бюджета 120 млн иен (свыше $1 млн). Они решили построить как можно более многоместные качели, чтобы ими могли без помех пользоваться все желающие. Взявшаяся соорудить эту конструкцию местная фирма навела справки и выяснила, что качели в парке "Хибикинада" оказались самыми длинными в мире.

Предыдущий рекорд такого рода принадлежал качелям, установленным в одном из парков Нидерландов. Их длина - 133 м.

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