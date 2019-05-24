Выведенные Falcon на орбиту спутники подключились к интернету, сообщил Маск

24 мая 2019 10:17 (UTC+04:00)

Глава компании SpaceX Илон Маск сообщил на своей странице в Twitter, что все 60 спутников, успешно выведенных ракетой-носителей Falcon 9 на орбиту, подключились к интернету, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Все 60 спутников (миссии) Starlink находятся в режиме онлайн", - написал Маск. Он добавил, что "развертывание солнечной батареи ожидается в ближайшее время".

Запуск ракеты с мыса Канаверал произошел в пятницу в 02.30. После старта первая ступень ракеты села на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Ранее запуск ракеты несколько раз переносился, сначала из-за погодных условий, а затем из-за необходимости перепроверить системы оборудования.

Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Практическая реализация проекта началась 22 февраля 2018 года, когда Falkon-9 вывела на орбиту два тестовых спутника - Tintin-A и Tintin-B. Всего Маск планирует запустить около 12 тысяч спутников. SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта Starlink в 10 миллиардов долларов, но эксперты считают эту цифру заниженной.

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