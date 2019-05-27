Ле Пен призвала к роспуску Нацсобрания Франции

Лидер крайне правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен после оглашения предварительных результатов выборов в Европарламент призвала к роспуску Национального собрания (нижняя палата парламента") Франции, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Согласно данным exit poll компании Elabe, партия Ле Пен лидирует на выборах в Европарламент во Франции, набирая 24,2% голосов, на втором месте президентская "Вперед, республика" с 22,4%.

"Доверие, которое нам оказали французы, назвав нас первой партией (во Франции) и… движением будущей смены - это огромная честь", - сказала Ле Пен вскоре после объявления предварительных результатов. Ее речь транслировал телеканал BFMTV.

Она отметила, что учитывая результаты, "президент республики должен сделать выводы". По ее словам, прошедшее голосование стало референдумом для Эммануэля Макрона.

"И есть как минимум еще одна вещь, на мой взгляд, - роспуск Нацсобрания, чтобы сделать систему голосования более демократичной и наконец представляющей настоящее мнение страны", - отметила Ле Пен.

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