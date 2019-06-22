Генсек ООН призвал использовать спорт для создания мирного и процветающего будущего

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в своем приветствии к участникам II Европейских игр призвал использовать спорт для построения мирного и процветающего будущего. Его видеообращение было показано во время церемонии открытия соревнований, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Рад приветствовать Европейские игры в Минске. Передаю лучшие пожелания более чем 4 тысячам спортсменов из 50 стран, которые принимают участие в Играх", - сказал высокопоставленный дипломат.

По его словам, спорт может быть прекрасным посредником для дружбы, взаимного уважения и мира. "Давайте использовать его, чтобы построить мирное, процветающее, устойчивое будущее, к которому мы все стремимся", - подчеркнул Гутерреш.

Генсек ООН также приветствовал те принципы, на которых основаны Европейские игры. "Это принципы инклюзивности и отсутствия дискриминации, - пояснил он. - Эти же ценности лежат и в основе целей устойчивого развития - нашего общего плана, направленного на то, чтобы никто не мог остаться в стороне".

На церемонии открытия II Европейских игр присутствуют президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, президент Молдавии Игорь Додон, президент Сербии Александар Вучич, государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Григорий Рапота и глава Европейских олимпийских комитетов Янез Кочиянчич.

Вторые в истории Европейские игры завершатся 30 июня. Сборная России имеет самую многочисленную делегацию спортсменов - 225 человек.

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