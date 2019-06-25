Лидеры БРИКС встретятся в Осаке на полях саммита G20

25 июня 2019 01:53 (UTC+04:00)

Главы государств и правительств стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) проведут неформальную встречу на полях саммита Группы двадцати (G20) в японской Осаке 28 июня. Как передает Trend, oб этом говорится в документе, оказавшемся в распоряжении корреспондента ТАСС.

Контакты лидеров "пятерки" запланированы на утро предстоящей пятницы до начала основной программы саммита G20. По информации источника в МИД Бразилии, председательствующей в этом объединении в 2019 году, встреча будет посвящена финансовым и экономическим вопросам, соответственно тематике основного саммита "двадцатки".

По итогам переговоров, продолжительность которых, предварительно, должна составить чуть менее часа, ожидается принятие совместного заявления. При этом, как уточнили во внешнеполитическом ведомстве, "Бразилия не будет выступать с инициативой о включении в документ вопросов политического характера".

Двусторонних переговоров лидеров России и Бразилии в настоящий момент не запланировано.

БРИКС - неформальное межгосударственное объединение, целью которого является развитие всестороннего диалога и сотрудничества между странами-членами. Участники объединения разделяют такие принципы деятельности, как внеблоковый характер и ненаправленность против третьих сторон. С 2009 года в странах - участницах БРИКС поочередно проводятся ежегодные саммиты. Государство - организатор саммита является председателем объединения и обеспечивает координацию всей его текущей деятельности, в этом году встреча состоится в Бразилии, а в 2020 председательство в объединении перейдет к России.

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