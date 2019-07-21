В Украине пройдут внеочередные парламентские выборы

21 июля 2019 04:29 (UTC+04:00)

В Украине в воскресенье, 21 июля, пройдут внеочередные выборы в Верховную раду, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

Как и парламент восьмого созыва, новый состав Верховной рады изберут по смешанной системе.

В 08:00 по киевскому времени (совпадает с московским временем) на территории Украины должны открыться избирательные участки. Помимо этого, голосование состоится в консульских учреждениях в многомандатном заграничном избирательном округе.

Согласно действующей системе выборов, из 450 народных депутатов половину украинцы выбирают в многомандатном избирательном округе по спискам политических партий (пропорциональная часть), еще половину - по одномандатным избирательным округам (мажоритарная часть).

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