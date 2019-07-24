В Мексике спасли 150 мигрантов, сидевших в трейлере без воды и еды

Мексиканская полиция спасла из трейлера 150 мигрантов, которые несколько дней находились без воды и еды, сообщает портал Excelsior, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Грузовик, который якобы перевозил овощи, остановили в штате Веракрус за нарушение правил дорожного движения. Во время проверки полицейские услышали крики о помощи, раздававшиеся из кузова.

Открыв его, они нашли внутри 73 гватемальцев, 45 граждан Гондураса, 26 сальвадорцев и шесть эквадорцев, которые заявили, что провели несколько дней без воды и продуктов питания.

Мигрантов накормили и отправили в миграционный центр для оформления необходимых документов для возвращения на родину.

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