Трамп посетит город Эль-Пасо, где при стрельбе погибли 22 человека

6 августа 2019 03:19 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп посетит в среду город Эль-Пасо в штате Техас, где в результате стрельбы в супермаркете погибли 22 человека, заявил во вторник журналистам мэр города Ди Марго, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Президент Трамп звонил мне вчера… Он приедет сюда в среду", - сказал он. Пресс-конференцию транслировал телеканал Fox News.

В субботу утром 21-летний житель Техаса открыл стрельбу в супермаркете Walmart в городе Эль-Пасо неподалеку от границы с Мексикой. Стрелявшего задержали, его обвиняют в терроризме, предполагается, что он совершил преступление на почве расовой ненависти: среди погибших есть граждане Мексики. В результате происшествия погибли 22 человека, более 20 ранены.

Позже еще один инцидент со стрельбой произошел в районе Орегон в Дейтоне. В результате погибли десять человек, включая стрелка, свыше 30 пострадали.

Трамп назвал эти инциденты преступлением против человечества. Он дал указание минюсту работать с местными властями и интернет-компаниями для обнаружения экстремистов до того, как они совершат преступления. Кроме того, президент США поручил минюсту разработать изменения в законодательство в сфере охраны психического здоровья, чтобы более эффективно выявлять потенциальных убийц с психическими отклонениями.

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