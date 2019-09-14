Болсонару пригласил Трампа посетить Бразилию

14 сентября 2019 03:25 (UTC+04:00)

Глава МИД Бразилии Эрнесту Араужу передал американскому госсекретарю Майклу Помпео от имени бразильского лидера Жаира Болсонару приглашение президенту США Дональду Трампу посетить республику. Араужу в пятницу рассказал об этом, отвечая на вопросы журналистов во время выступления в Национальном клубе печати в Вашингтоне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы передали приглашение президента Болсонару [во время встречи с госсекретарем] Трампу совершить ответный визит в ближайшее время и приехать в Бразилию. Мы определимся с датой довольно скоро", - отметил министр, не уточнив, дала ли американская сторона согласие на этот визит.

Он также не стал пояснять, встретятся ли два президента на полях общеполитических дебатов Генассамблеи (ГА) ООН в конце сентября.

Болсонару посетил Вашингтон и провел переговоры с Трампом в Белом доме в середине марта.

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