В Южной Корее зафиксирован 13-й случай заражения африканской чумой свиней

3 октября 2019 07:43 (UTC+04:00)

Власти Республики Корея подтвердили в пятницу еще два случая заболевания африканской чумой свиней (АЧС). Таким образом, как сообщило Министерство сельского хозяйства страны, общее число выявленных случаев АЧС достигло 13, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным ведомства, вирус обнаружен на свиноводческой ферме на острове Капхадо недалеко от города Инчхон в 60 км от Сеула.

Первый случай АЧС был зафиксирован в Южной Корее в городе Пхаджу 17 сентября. Власти страны ввели в затронутых районах карантин. По данным Минсельхоза, по состоянию на 27 сентября в целях предотвращения эпизоотии уничтожено 30 тыс. свиней, планируется забить еще 60 тыс. животных.

Африканская чума свиней не представляет угрозы для человека, но смертельно опасна для животных. Вакцины и лекарств от АЧС не существует, возможно только уничтожение свиней для предотвращения распространения заболевания.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Шесть человек погибли в результате тайфуна "Митаг" в Южной Корее
Другие страны 08:31
Снизились показатели Узбекистана в мировом рейтинге паспортов
Бизнес 2 октября 18:11
США готовы использовать все возможности для защиты Южной Кореи и Японии
США 2 октября 08:10
Корейская компания реализовала в Туркменистане крупные проекты в нефтегазовой сфере
Энергетика 1 октября 10:00
«Тахиаташская» ТЭС Узбекистана увеличит выработку электроэнергии до 4 млрд кВт/ч
Энергетика 30 сентября 17:09
Объем транзакций из России в Казахстан сократился на более чем 20%
Экономика 30 сентября 13:37
Лента новостей
Заместитель генсека НАТО посетит Грузию
Грузия 08:42
Шесть человек погибли в результате тайфуна "Митаг" в Южной Корее
Другие страны 08:31
В Австралии ликвидировали стрелка, напавшего на полицейский участок
Другие страны 08:04
Турция перебрасывает танки и боеприпасы на границу с Сирией
Турция 07:31
Ливийская NOC предостерегла от снижения добычи нефти в стране
Энергетика 07:15
Леди Гага озадачила поклонников странным заявлением
В мире 06:58
Парламентарии Перу обратятся в КС из-за ситуации с их роспуском
Другие страны 06:37
Пять человек погибли в результате обрушения моста на Тайване
В мире 05:58
В "зеленой зоне" Багдада прогремели взрывы в результате падения двух ракет
Арабские страны 05:07