В Южной Корее зафиксирован 13-й случай заражения африканской чумой свиней

Власти Республики Корея подтвердили в пятницу еще два случая заболевания африканской чумой свиней (АЧС). Таким образом, как сообщило Министерство сельского хозяйства страны, общее число выявленных случаев АЧС достигло 13, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным ведомства, вирус обнаружен на свиноводческой ферме на острове Капхадо недалеко от города Инчхон в 60 км от Сеула.

Первый случай АЧС был зафиксирован в Южной Корее в городе Пхаджу 17 сентября. Власти страны ввели в затронутых районах карантин. По данным Минсельхоза, по состоянию на 27 сентября в целях предотвращения эпизоотии уничтожено 30 тыс. свиней, планируется забить еще 60 тыс. животных.

Африканская чума свиней не представляет угрозы для человека, но смертельно опасна для животных. Вакцины и лекарств от АЧС не существует, возможно только уничтожение свиней для предотвращения распространения заболевания.

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