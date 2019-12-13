В работе Facebook произошел сбой

13 декабря 2019 08:30 (UTC+04:00)

Проблемы в работе социальной сети Facebook наблюдаются в пятницу в ряде стран. Об этом сообщается на сайте Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, неполадки в работе Facebook возникли в 06:21 мск 13 декабря. Больше всего на сбои в работе социальной сети жалуются в США, в некоторых странах Европы, а также в Латинской Америке.

Около 38% пользователей Facebook не могут зайти в свою учетную запись, еще 31% жалуются на проблемы в работе приложений, а 30% испытывают затруднения с просмотром ленты.

Ранее сайт Downdetector сообщал о сбоях в работе социальной сети Instagram и онлайн-видеохостинга YouTube.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Федеральная торговая комиссия США планирует подать в суд на Facebook
В мире 05:13
Facebook не предоставит властям США доступ к зашифрованным сообщениям
США 11 декабря 04:31
WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов в 2020 году
ИКТ 10 декабря 10:14
В работе Facebook произошел сбой
В мире 5 декабря 03:03
Facebook продолжает лидировать на рынке соцмедиа Азербайджана
ИКТ 2 декабря 16:30
Facebook впервые маркировала размещенный пост как ложная информация
Другие страны 30 ноября 13:50
Лента новостей
На западе Туркменистана запущен цех по выпуску поваренной соли
Бизнес 09:27
Epsilon получил приток газа на неактивной скважине в Узбекистане
Энергетика 09:25
Узбекистан нацелен на укрепление стратегического партнерства с Туркменистаном
Туркменистан 09:20
В Азербайджане истекает срок подачи заявлений в ЦИК для наблюдения на муниципальных выборах
Политика 09:16
Трест SOCAR закупит электротовары
Тендеры 09:07
Корбин заявил, что уйдет с поста главы британских лейбористов
Европа 08:57
В Белом доме заявили о намерении сотрудничать с республиканцами в Сенате по импичменту
США 08:48
Хорватия огласила ожидаемые объёмы поступления азербайджанского газа через IAP (Эксклюзив)
Энергетика 08:35
Ростом котировок отреагировала биржа Гонконга на торговые договоренности США и Китая
Китай 08:10