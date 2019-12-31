Симона Байлз и Лионель Месси - спортсмены года

Лионель Месси - нападающий клуба "Барселона" и сборной Аргентины, был признан в 2019 году спортсменам года среди мужчин по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS).

Как передает Trend, Л.Месси набрал 13,11% в голосовании в котором приняли участие 331 журналист из 102 стран мира, вторым в списке стал кенийский легкоатлет Элиуда Кипчоге с 12,01 процентами голосов. Третье место занял испанский теннисист Рафаэль Надаль - 9,38%.

Cреди женщин первой стала Симона Байлз с 15,04%-ми голосов. Второе место заняла американская футболистка Меган Рапино - 13,51%. Ямайская легкоатлетка Шелли-Энн Фрейзер-Прайс - на третьем месте (11,01%).

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