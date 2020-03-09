Обвал фондовых индексов приостанавливал торги в Нью-Йорке

Нью-Йоркская фондовая биржа приостанавливала торги на 15 минут из-за обвала основных индексов более чем на 7%, вскоре после их возобновления спад оставался таким же, однако затем несколько замедлился - до 5-5,8%, свидетельствуют данные торгов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По состоянию на 17.12 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) падает на 5,75%, до 24378,17 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 5,05%, до 8142,51 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 5,55%, до 2808,85 пункта.

В понедельник к опасениям по коронавирусу добавился обвал нефтяных цен более чем на 30% после распада альянса ОПЕК+ и снятия с 1 апреля ограничений по добыче. Саудовская Аравия, по данным СМИ, уже заявила, что намерена увеличить добычу и снизить свои цены на нефть. К текущему моменту падение котировок основных марок - Brent и WTI - замедлилось до примерно 20%.

Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник закрылись падением на 3-7%, а в Европе - открыли торги обвалом на 6-9%. Сходную динамику демонстрировали и биржи стран Персидского залива, Египта и других стран.