Турция будет эвакуировать граждан из Италии – МИД
БАКУ/Trend/ - Турция будет эвакуировать граждан из Италии в связи с распространением коронавируса в этой стране, сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
По словам Чавушоглу, граждане, которые хотят вернуться из Италии, в скором времени будут доставлены в Турцию.
Он отметил, что в Турции до сих пор не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.
Отметим, что из-за распространения в мире эпидемии нового вируса в Турции отменены спортивные мероприятия.
Сообщается, что одно из отмененных мероприятий является международным, и еще одно должно было пройти в туристической провинции Анталья.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова)
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