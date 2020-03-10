Турция будет эвакуировать граждан из Италии – МИД

БАКУ/Trend/ - Турция будет эвакуировать граждан из Италии в связи с распространением коронавируса в этой стране, сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Чавушоглу, граждане, которые хотят вернуться из Италии, в скором времени будут доставлены в Турцию.

Он отметил, что в Турции до сих пор не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.

Отметим, что из-за распространения в мире эпидемии нового вируса в Турции отменены спортивные мероприятия.

Сообщается, что одно из отмененных мероприятий является международным, и еще одно должно было пройти в туристической провинции Анталья.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова)

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