Николас Кейдж сыграет в продолжении фильма "Сокровище нации"

Американский актер Николас Кейдж снимется в продолжении фильма "Сокровище нации". Об этом, как передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ, сообщает Collider.

Сиквел продолжит повествование об ученом Бенджамине Гейтсе, которого сыграет актер.

По информации издания, в скором времени также планируется запуск еще одного проекта под названием "Сокровище нации". Он выйдет на Disney+ и будет ориентирован на молодую аудиторию.