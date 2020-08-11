Facebook за квартал 22,5 млн раз принимала меры против вредоносного контента

Администрация Facebook во втором квартале текущего года 22,5 млн раз предпринимала конкретные действия, выявив вредоносный или потенциально опасный контент в учетных записях пользователей. В первом квартале этот показатель составлял 9,6 млн случаев, говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте компании Facebook, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В нем указывается, что эффективность выявления записей, содержащих вредоносный контент, в те же сроки увеличилась на 6 процентных пунктов, с 89% до 95%. В Instagram данный показатель вырос на 39 процентных пунктов, с 45% до 84%. Компания объясняет данное достижение "расширением автоматизированной технологии" в разделах платформ, где пользователи общаются на английском, испанском, арабском и индонезийском языках.

Как утверждает компания, она восстанавливала удаленный или временно заблокированный контент, если после дополнительных проверок приходила к мнению, что владельцы аккаунтов не нарушали этические правила. "Мы хотим, чтобы люди знали, что представленные нами данные о вредоносном контенте являются точными, поэтому мы будем проводить независимый аудит своих решений с привлечением третьей стороны, начиная с 2021 года", - пообещали в Facebook.

В начале марта глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что социальная сеть удаляет ложную информацию о распространении коронавируса и "теории заговоров", а также блокирует рекламные объявления компаний, которые пытаются использовать сложившуюся ситуацию в собственных целях.