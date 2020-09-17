Телескоп Hubble увидел уникальный белый шторм на Юпитере (ВИДЕО)

Ученые с помощью космического телескопа Hubble сделали снимок уникального белого шторма на Юпитере, начавшегося 18 августа, изображение опубликовано на официальном сайте телескопа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В сообщении отмечается, что изображение было получено 25 августа 2020 года, когда планета находилась на расстоянии в 653 млн км от Земли. При этом в кадре слева от планеты-гиганта виден один из ее спутников - Европа.

"Уникальная и захватывающая деталь нового снимка Hubble - яркий, белый и растянутый шторм в северных широтах, движущийся со скоростью 560 км в час", - говорится в сообщении.

Юпитер - крупнейшая планета Солнечной системы, классифицируется как газовый гигант. Известно о 79 спутниках Юпитера, среди которых самые крупные Ио, Европа, Ганимед и Каллисто.