Премьер Индии призвал реформировать ООН

Организация Объединенных Наций нуждается в реформах, без которых невозможно противостоять вызовам современности. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, выступая на торжественном заседании Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН по случаю 75-летия организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы не можем бороться против вызовов сегодняшнего дня с устаревшими структурами. Без всеобъемлющих реформ ООН сталкивается с кризисом доверия. Для сегодняшнего взаимосвязанного мира нам нужен реформированный многосторонний подход, который отражал бы сегодняшние реалии, давал бы голос всем заинтересованным сторонам, решал современные проблемы и сосредоточивал внимание на благосостоянии человека", - сказал премьер Индии.

Моди отметил, что, как это было отражено в принятой Декларации Генеральной ассамблеи ООН, странам-членам еще необходимо проделать работу по предотвращению конфликтов, обеспечению всеобщего развития, решению проблем изменения климата, сокращению неравенства, эффективному использованию цифровых технологий. Признается и необходимость реформы самой Организации Объединенных Наций. "Индия готова сотрудничать со всеми странами в этом направлении", - указал Нарендра Моди.